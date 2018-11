Presidente da República condecora seleção campeã europeia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu e condecorou esta segunda-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa, a seleção portuguesa de sub-19 que se sagrou campeã da Europa, em julho, na Finlândia.Liderados pelo treinador Hélio Sousa e a sua equipa técnica, Diogo Costa, João Virgínia, Diogo Queirós, Rúben Vinagre, Thierry Correia, Romain Correia, Francisco Moura, David Carmo, Florentino, Domingos Quina, Miguel Luís, Nuno Santos, Diogo Teixeira, Nuno Henrique, Mesaque Dju, João Filipe, José Gomes, Francisco Trincão, Elves Baldé e Pedro Correia foram condecorados com a medalha da Ordem de Mérito, entregue por Marcelo Rebelo de Sousa."É uma honra voltar a entrar neste palácio. Estamos muito contentes com esta distinção. É uma motivação para continuarmos a trabalhar, para voltarmos aqui mais vezes e conseguirmos grandes feitos pelo nosso país", afirmou Diogo Queirós, defendendo que a equipa "não pode", contudo, "viver do passado" e, por isso, vai "procurar novas conquistas".Numa cerimónia em que o único ausente, por indisponibilidade, foi Ricardo Benjamim, guarda-redes do Deportivo da Corunha, Hélio Sousa e os restantes elementos da equipa técnica foram agraciados com o título de Comendador da Ordem de Mérito.Hélio Sousa, além de destacar o "trabalho que tem sido feito com competência e êxito, certificado com campeonatos da Europa", defendeu que "as conquistas são preparadas e conquistadas dia a dia"."Vamos começar hoje novo estágio para preparar o futuro, como temos feito desde 2009/10. Temos um percurso fantástico na Federação Portuguesa de Futebol, que nos têm dado as melhores condições para exercermos o nosso trabalho, condições de excelência que tentamos corresponder com trabalho de excelência, ajudando a potenciar os melhores jogadores do momento a chegar nas melhores condições à fase seguinte", sublinhou o técnico.Apesar de ter conquistado há pouco tempo o título europeu, o defesa Queirós revelou que a equipa já está focada em "fazer uma boa prestação" e está "a trabalhar para isso", com vista ao Mundial da categoria."Claro que temos o sonho de ganhar ao Mundial, mas sabemos que irá ser um percurso muito complicado e vamos ter de batalhar em todos os jogos que nos aparecerem pela frente", frisou o defesa, depois de enaltecer o "apoio do Presidente e de todos os portugueses": "É mais uma motivação muito grande para continuarmos a fazer o nosso trabalho da melhor forma", frisou o capitão dos sub-19.O selecionador não poderia estar mais de acordo com o jogador, defendendo que "ainda há muito por conquistar" e, para tal, é necessário estar preparado."Continuamos com muito por conquistar, com muito trabalho árduo pelo caminho, em que haverão muitas tristezas que nos poderão trazer para baixo e que teremos de recuperar, para conseguirmos mais no futuro. O próximo momento estará mais à frente, mas nós vamos estar preparados e querer mais conquistas", garantiu o treinador.Na quinta-feira, a seleção nacional - agora no escalão sub-20 - enfrenta a Polónia, e na sexta-feira joga contra a Eslováquia, tal como no próximo domingo, numa fase de preparação para, segundo Hélio Sousa, "estar nas melhores condições e vencer o primeiro encontro do Mundial."