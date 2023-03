Roberto Martínez assiste in loco ao Croácia-Portugal em Barcelos

Roberto Martínez assiste in loco ao Croácia-Portugal, esta terça-feira, no Estádio Cidade de Barcelos. O encontro diz respeito à última jornada do apuramento para o Europeu sub-19, que a equipa das quinas já assegurou logo ao cabo de dois jogos.Os sub-21, de Rui Jorge, atuam também hoje, a partir das 19 horas, na Póvoa de Varzim. Face à proximidade geográfica, é crível que Martínez também ali possa marcar presença.Recorde-se que o técnico espanhol estreou-se com duas vitórias na qualificação para o Euro'2024 à frente da principal seleção lusa: diante de Liechenstein (4-0) e Luxemburgo (0-6).