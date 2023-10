Seleção sub-19 afina a estratégia em Espanha

A Seleção sub-19 encontra-se em Espanha (Alicante) até ao dia 16, onde fará dois jogos de preparação com as Ilhas Faroé (hoje) e a Escócia (domingo). O defesa Dinis Rodrigues, do FC Porto, quer aproveitar a oportunidade. "Para já não penso na Ronda de Elite ou no Europeu, mas em dar o máximo a cada treino, jogo e minuto, para corresponder à confiança", salientou o jovem jogador aos canais da FPF. O selecionador José Lima pede-lhe sempre o máximo. "Sabemos que não existem jogos fáceis e só nós é que podemos mostrar o que valemos dentro de campo", realçou.