Sporting cede mais de metade dos jogadores à Seleção para a Ronda de Elite sub-19

O selecionador Joaquim Milheiro revelou esta quarta-feira a convocatória, de 20 jogadores, para a Ronda de Elite sub-19. Mais de metade dos atletas (11) são 'cedidos' pelo Sporting.Braga vai acolher a competição de apuramento para o Europeu com a Seleção Nacional a medir forças com Suécia (22 de março), República Checa (25 de março) e Croácia (28 de março). A concentração sucede já no sábado, na Cidade do Futebol.A convocatória completa:Gustavo Sá;Gabriel Brás e António Ribeiro;Carlos Borges;André Gomes, Diego Moreira, Hugo Félix, João Neves e Nuno Félix;Afonso Moreira, David Monteiro, Dário Essugo, Diogo Pinto, Gonçalo Esteves, João Muniz, Martim Marques, Mateus Fernandes, Samuel Justo, Rodrigo Ribeiro e Youssef Chermiti.