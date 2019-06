Tiago Gonçalves rende Afonso Freitas na convocatória

Filipe Ramos, selecionador nacional de sub-19, foi obrigado a mexer na convocatória da equipa das quinas devido aos problemas físicos de Afonso Freitas.





Assim, Tiago Gonçalves, defesa do Belenenses, rendeu o jogador do V. Guimarães nos eleitos.A Seleção Nacional continua a preparar a participação no Campeonato da Europa de sub-19. O primeiro encontro dos lusos está agendado para 14 de julho frente à Itália.