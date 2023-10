Grupo viajou para Londres

Os sub-20 às ordens de Oceano Cruz rumaram ontem a Londres depois de uma última sessão de trabalho na Cidade do Futebol, pelas 9 horas. Hoje, o treino já será em solo inglês, estando marcado para as 19 horas de amanhã o jogo de preparação com a seleção inglesa, no MK Stadium, em Milton Keynes. Na passada sexta-feira, recorde-se, Portugal foi derrotado pela Alemanha por 2-1, no primeiro jogo de preparação que teve lugar em Leiria, tendo o golo da equipa lusa sido apontado pelo lateral-esquerdo Martim Marques.