O selecionador nacional Bino revelou esta sexta-feira a convocatória de 22 jogadores para um estágio que inclui dois jogos de preparação: com a Roménia, a 23 de março, e com a República Checa, três dias depois.Benfica e Sporting destacam-se entre o número de atletas chamados. As águias 'emprestam' cinco jogadores enquanto que os leões cedem quatro.ACADÉMICO DE VISEU: Rodrigo Pereira;BOAVISTA: Martim Tavares;CANELAS 2010: Gustavo Mendonça;AUGSBURGO: Renato Veiga;PAÇOS DE FERREIRA: Matchoi Djaló;FC PORTO: Vasco Sousa;PARIS SAINT-GERMAIN: Louis Nascimento;SP. BRAGA: João Carvalho; Rodrigo Gomes;BENFICA: Guilherme Montóia; João Tomé; José Muller; José Precatado; Pedro Santos;SPORTING: Diogo Abreu; Diogo Cabral; Flávio Nazinho; Gilberto Batista;VITÓRIA DE GUIMARÃES: Daniel Carvalho;VITÓRIA DE SETÚBAL: Alberto Baio; Gabriel Rodrigues; Goncalo Nogueira