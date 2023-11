Chermiti denuncia insultos racistas: «Sei que nada acontecerá ao jogador que me chamou macaco»

Youssef Chermiti, jovem avançado do Everton, recorreu esta terça-feira às redes sociais, através dos 'stories' do Instagram, para denunciar alegados insultos racistas por parte de um jogador italiano durante o encontro entre os sub-20 de Itália e de Portugal, a contar para a Elite League do escalão."Muito triste sobre o que aconteceu hoje no jogo. Eu sei que nada acontecerá ao jogador que me chamou de macaco, mas quero apenas expressar aqui a frustração que eu e os meus companheiros sentimos neste momento. Os jogadores e adeptos continuam a dizer e fazer aquilo que bem lhes apetece durante os jogos e os árbitros não fazem nada em relação a isso! Não interessa a cor, tamanho ou nacionalidade, apenas queremos jogar futebol. Diz não ao racismo!", escreveu o ponta-de-lança, após a partida que terminou com uma derrota de Portugal por 2-1.