Daniel Carvalho feliz na 1ª chamada

A Seleção Nacional de sub-20 realizou ontem o primeiro treino do estágio de preparação que inclui dois jogos particulares: contra a Bélgica (sábado, em Bruxelas) e a Alemanha (terça-feira, em Leipzig).

Estreante em convocatórias para representar Portugal, Daniel Carvalho não esconde a felicidade. "Era uma das metas que tinha. Espero que seja a primeira de muitas e vou trabalhar para chegar ao topo", disse o médio de 18 anos, que joga no V. Setúbal, ao site da FPF, revelando ainda como ficou a saber que estava entre os eleitos do selecionador Bino Maçães: "Estava a almoçar no clube e o diretor deu-me os parabéns. Mostrou-me o email a anunciar que tinha sido convocado. Foi uma sensação incrível para mim e para a minha família. É um enorme orgulho."