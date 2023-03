Gonçalo realça ambição: «Queremos ganhar estes dois jogos e, se possível, jogar um bom futebol»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Nacional sub-20 defronta esta quarta-feira a Roménia, às 15 horas, em Mafra, no primeiro de dois jogos de preparação, antes de seguir para a República Checa, onde irá defrontar a seleção anfitriã, na próxima terça-feira. Depois do treino de ontem, Gonçalo Nogueira vincou o objetivo da formação lusa: "Queremos ganhar estes dois jogos e, se possível, jogar um bom futebol."

Para além disso, o médio de 19 anos, do V. Guimarães, confessou estar radiante com a sua primeira convocatória. "É um orgulho vestir esta camisola. Os colegas de equipa receberam-me todos muito bem. Estou a gostar muito de trabalhar com a Seleção e a tentar assimilar tudo o que o treinador tem pedido. Sei que não é fácil, mas estou a dar o meu máximo todos os treinos", frisou.





: I. C.