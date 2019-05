Hélio Sousa: «Não estou triste por não ter João Félix»

Hélio Sousa, selecionador nacional de sub-20, explicou esta sexta-feira não estar triste por não contar com João Félix para o Mundial da categoria , mas sim agradado com o facto de o avançado do Benfica poder integrar os eleitos da Seleção A para a Liga das Nações."Difícil [fazer a convocatória] é sempre devido à qualidade que esta geração tem demonstrado. Só este ano 46 jogadores foram internacionais connosco, seis pela primeira vez. João Félix de fora? Não estou triste, mas muito satisfeito por ele poder estar em espaços competitivos de excelência e vivenciar experiências únicas", referiu em conferência de imprensa.Questionado sobre se seria mais benéfico para um jovem atleta não saltar etapas, Hélio Sousa recordou que já houve casos semelhantes e com o sucesso conhecido: "A cultura que tentamos passar aos jogadores é que eles têm uma seleção de base, do seu escalão etário, e pela sua competência e diversos contextos competitivos, estão aptos para estar em espaços competitivos acima, um, dois, três patamares. Como também alguns destes jogadores já estiveram na seleção A e sub-21 e agora vão estar nos sub-20, que é o espaço que achamos ideal para continuarem a evoluir. Eles têm sido extraordinários no compromisso que têm tido com os diversos espaços competitivos. Como o caso de João Félix, já aconteceram outros no passado recente e tem sido benéfico para os jogadores".O Mundial de sub-20 vai decorrer de 23 de maio a 15 de junho na Polónia. Portugal estará integrado no Grupo F juntamente com as seleções de Coreia do Sul, Argentina e África do Sul.