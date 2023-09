Oceano Cruz soma a primeira vitória à frente dos sub-20 de Portugal

No segundo jogo ao leme da Seleção Nacional sub-20, Oceano Cruz conquistou o seu primeiro triunfo como selecionador. Registou-se esta terça-feira, no particular frente à Roménia (2-1) disputado no Campo das Padeiras, em Santarém.

A partida até nem começou da melhor forma para a turma portuguesa, fruto de um golo sofrido, digno dos apanhados, logo nos primeiros segundos. Contudo, a equipa liderada pelo ex-internacional português, não baixou os braços e foi já nos minutos finais do jogo que conseguiu dar a volta ao resultado, com golos de Herculano (86') e Nuno Félix (90'+8).