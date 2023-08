Oceano é o novo selecionador dos sub-20, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol esta quarta-feira. O antigo jogador e treinador português de 61 anos, que já foi adjunto de Sporting, União de Leiria, Irão e Colômbia, está de regresso à FPF – dirigiu os sub-21 entre 2009 e 2010 – e sucede a Bino Maçães. Em declarações à FPF, destacou o trabalho desenvolvido com os jovens ao longo da carreira."Estou muito entusiasmado. Posso dizer que, neste momento, sou uma pessoa feliz por este regresso a um sítio que nunca deixei de considerar a minha 'casa', a 'casa' de todos nós. A minha intenção é trazer a minha experiência acumulada nestes últimos anos, sempre com o objetivo de ajudar a que o futebol português seja cada vez melhor. Sempre gostei de trabalhar com jovens. Isso é visível no meu percurso, até pelo meu trajeto nos sub-21, pela equipa B do Sporting, e ainda no trabalho de renovação feito no Irão. É sempre um grande aliciante poder ajudar os jovens a crescer e fazer parte dessa evolução", começou por dizer."Estas condições são extraordinárias. Na altura dos sub-21 não havia nada disto e, sobretudo, as coisas ao nível do scouting também eram muito diferentes. As equipas não apostavam tanto nos jovens como agora. Nestes últimos anos tem havido imensos talentos a aparecerem e isso também se deve ao aproveitamento deles nos clubes. Existe um enorme campo de recrutamento, muito mais profissionalizado. O ambiente aqui na Cidade do Futebol é fantástico, sente-se uma energia positiva. Tudo se concentra, está tudo no mesmo espaço. A Cidade do Futebol foi das melhores apostas que a FPF fez", concluiu.