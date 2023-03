Portugal derrotado em jogo particular com a República Checa por claros 3-0

A seleção portuguesa de futebol sub-20 perdeu esta terça-feira frente à República Checa, por 3-0, no segundo e último encontro do estágio de preparação, disputado no Mestský Stadion, em Opava, na República Checa.

Os golos da partida foram marcados por Samuel (11 minutos), Matys (28) e Filip Horský (62), com a jovem equipa das quinas a regressar na quarta-feira a Portugal.

No primeiro encontro do estágio, jogado no Parque Desportivo Municipal de Mafra na passada quinta-feira, os comandados de Bino Maçães empataram (1-1) com a Roménia.