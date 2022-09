Portugal perde na Polónia em jogo de preparação

A seleção portuguesa de sub-20 perdeu esta terça-feira, por 3-1, com a congénere polaca, num jogo particular disputado em Stalowa Wola, na Polónia, com todos os golos do encontro a serem apontados na primeira parte.A partida começou dividida, com os jovens polacos a adiantarem-se no marcador aos 10 minutos, por intermédio de Jan Bieganski, e Portugal a repor a igualdade apenas dois minutos depois, através de Rodrigo Gomes.

Mas Kacper Karasek, aos 24, e Kacper Kasperowicz, aos 35, voltaram a marcar para a Polónia e o resultado manteve-se até ao final do jogo.

"Foi um jogo difícil porque o adversário tinha cerca de 11 jogadores com um ano a mais que os nossos e, só por isso, já sabíamos que iríamos ter algumas dificuldades. O jogo trouxe-nos coisas muito interessantes, principalmente, nos primeiros 25 minutos, acho que estivemos muito bem, é pena termos cometido alguns erros que condicionam e levam a golos. E quando estamos atrás no marcador, há uma intranquilidade na equipa, o que leva a que tudo se acelere", assinalou o selecionador luso Bino Maçães.

Nas declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o técnico destacou a coesão da turma polaca, que conseguiu contrariar a ligação de jogo dos portugueses, apontando ainda para a "excelente exibição" do guarda-redes adversário durante a primeira parte, que evitou mais golos da equipa das quinas, e admitindo que a qualidade de jogo caiu na segunda metade.

"No cômputo geral acabámos por não ser tão competentes como pretendíamos e a ineficácia ditou este resultado. Mas são erros que logicamente vamos trabalhar para que não volte a acontecer", vincou.

A derrota desta terça-feira segue-se ao desaire frente à Itália (1-2), também em encontro de preparação, disputado na Cova da Piedade, Almada, no passado dia 23.