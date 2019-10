Seleção de sub-20 anula vantagem de Itália mas acaba por perder particular

A seleção portuguesa de futebol de sub-20 anulou esta terça-feira uma desvantagem de três golos, mas acabou por perder por 4-3 com a Itália, em jogo de preparação disputado no Estádio Municipal da Guarda.Depois do empate (1-1) na Holanda, na semana passada, a equipa das quinas voltou a não vencer, desta feita perante os transalpinos, que chegaram ao intervalo com uma vantagem confortável, construída com golos de André Anderson (13 minutos), Manolo Portanova (24) e Marco Olivieri (42).Portugal respondeu no segundo tempo e conseguiu mesmo chegar ao empate no espaço de 17 minutos, com golos de Tiago Rodrigues (46), Fábio Vieira (58, de grande penalidade) e João Mário (63), antes de Gabriele Gori (74) recolocar a Itália na frente e consumar o triunfo dos visitantes.O técnico dos sub-20 lusos, Filipe Ramos, apresentou de início o seguinte 'onze': João Valido, Costinha, Pedro Álvaro, Gonçalo Cardoso, Rúben Moura, Diogo Capitão, Daniel Silva, André Almeida, João Mário, Francisco Oliveira e Gonçalo Ramos.