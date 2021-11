Seleção Nacional sub-20 empata com Alemanha em Leiria

A Seleção Nacional sub-20 empatou esta segunda-feira com a Alemanha, 1-1, no segundo de dois jogos particulares que Portugal disputou no Estádio Municipal de Leiria.

Depois da vitória por 2-0 sobre a Inglaterra na quinta-feira, hoje Portugal sentiu bem mais dificuldades frente a uma Alemanha versátil e disciplinada.

Um grande golo de Mathys Jean-Marie deu vantagem a Portugal no segundo tempo, mas a seleção nacional permitiu a igualdade a poucos minutos do fim, surpreendida por um ataque rápido que repôs justiça num encontro em que guarda-redes português foi o melhor em campo.

Portugal até começou por assumir o controlo, mas esbarrava sempre na defesa contrária quando tentava chegar à baliza.

À passagem do quarto de hora, a tendência inverteu-se e foi a Alemanha que tomou conta das operações, explorando a largura do terreno para sair a jogar e empurrar Portugal.

Aos 20 minutos, um contra-ataque rápido quase deu à Alemanha o 1-0, mas Samuel Soares defendeu bem, na primeira de várias boas intervenções.

Muito mexidos na frente, os alemães causavam dificuldade a Portugal, que se concentrava para tapar os espaços por onde entravam perigosamente os adversários. A pressão junto da área nacional era cada vez mais forte, valendo a atenção de Samuel.

Só nos últimos minutos do primeiro tempo Portugal reagiu, por Mathys Jean-Marie, Rafael Brito e Duarte Carvalho, que fizeram os primeiros remates à baliza contrária.

O descanso chegava, contudo, com Samuel Soares novamente a brilhar, desviando um remate de Tim Lemperle, já isolado frente ao guarda-redes português.

No reinício do jogo, foi Ransford Königsdörffer a testar as capacidades do guardião do Benfica, que de novo parou o remate do alemão quando o golo parecia certo.

Mas o melhor momento do jogo surgiria pouco depois: aos 55 minutos, Mathys Jean-Marie pegou na bola sobre a esquerda e driblou todos os defesas que lhe apareceram pela frente, guarda-redes incluído, fazendo o 1-0 com requinte técnico.

Sob a batuta de Bernardo Couto, Portugal tornou-se mais perigoso a partir daí, mas a seleção orientada por Emílio Peixe não teve instinto para 'matar' o jogo e a Alemanha aproveitou.

Já perto do final, Nankishi fugiu pela direita, cruzou e o mais perigoso dos alemães, Tim Lemperle, surgiu ao segundo poste a fazer o 1-1 final.

Jogo realizado no Estádio Municipal de Leiria

Portugal - Alemanha, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Mathys Jean-Marie, 55 minutos.

1-1, Tim Lemperle, 86'

Equipas:

- Portugal: Samuel Soares, Rodrigo Ferreira (Filipe Cruz, 46), Tomás Araújo, André Amaro, Rafael Rodrigues, Rafael Brito (Diogo Fonseca, 90), Wanya Marçal (Pedro Brazão, 46), Bernardo Couto (Paulo Agostinho, 85), Diogo Nascimento (Henrique Pereira, 46), Duarte Carvalho (Bernardo Folha, 71) e Mathys Jean-Marie (Guilherme Guedes, 71).

Suplentes: José Oliveira, Filipe Cruz, Rafael Fernandes, Hélder Sá, Pedro Brazão, Paulo Agostinho, Henrique Pereira, Diogo Fonseca, João Daniel, Guilherme Guedes e Bernardo Folha.

Treinador: Emílio Peixe.

- Alemanha: Diant Ramaj, Jamil Siebert, Jamie Lawrence, Robert Voloder (Kenneth Schmidt, 70), Soufiane Messeguem, Simon Asta (Abdenego Nankishi, 79), Merlin Röhl (Tim Breithaupt, 60), Marvin Obuz, Christopher Scott (Paul Nebel, 79), Ransford Königsdörffer (Faride Alidou, 70) e Tim Lemperle.

Suplentes: Félix Gebhardt, Kenneth Schmidt, Frederik Jäckel, Tim Breithaupt, Emilio Kehrer, Paul Nebel, Faride Alidou, Jonas Dirkner, Abdenego Nankishi e Mehmet-Can Aydin.

Treinador: Christian Wörns.



Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para André Amaro (19), Tim Lemperle (19) e Merlin Röhl (42).

Assistência: Cerca 200 espetadores.