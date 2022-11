Seleção sub-20 vence Alemanha na Liga de Elite

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção sub-20 portuguesa de futebol bateu esta terça-feira, por 1-0, a sua congénere alemã, num jogo a contar para a Liga de Elite, que foi disputado em solo germânico, no Estádio GGZ Arena, em Zwickau.



O único golo do jogo surgiu já na reta final, aos 86 minutos, através do pé esquerdo de Diogo Cabral, atacante do Sporting, que deu a vitória aos comandados de Bino Maçães.

No sábado, a jovem equipa das quinas tinha empatado 1-1 diante da Bélgica, em Charleroi, com João Resende a inaugurar o marcador, aos nove minutos, e Anthony Descotte a responder, aos 41.