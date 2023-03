Terminar estágio a sorrir na visita à Rep. Checa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Nacional de sub-20 já está na República Checa, onde amanhã defronta a congénere local, pelas 15h30 (hora portuguesa), em mais um jogo de preparação. Após o empate (1-1) diante da Roménia, em Mafra, na passada quinta-feira, o conjunto orientado por Bino Maçães quer fechar o estágio com um triunfo, como expressou Rodrigo Gomes em declarações ao site da FPF: "Temos confiança e vontade de ganhar. O último jogo não correu como desejávamos, pois a Roménia empatou ao cair do pano. Agora, não queremos deixar fugir a vitória. Analisámos os nossos pontos menos positivos, afinámos detalhes importantes e acredito que vamos estar bem."

O extremo de 19 anos, que atua no Sp. Braga, foi titular na partida contra a Roménia e elogiou a capacidade do conjunto checo. "É uma equipa agressiva e fisicamente possante. Mete muitos jogadores na frente, pressiona sempre muito e não desiste de procurar as bolas em profundidade", analisou, sem deixar de sublinhar: "Estamos preparados para impor o nosso jogo e ganhar."