Holanda-Portugal, em direto

Já há onzes!: Paes; Zeefuik, Schuurs, Drongelen e Wijndal; Wit, Reis e Koopmeiners; Stengs, Justin Kluivert e Boadu: Bijlow, Doekhi, Kadioglu, Harroui, Sierhuis, Hoogma, Floranus, Lang e Gakpo: Diogo Costa; Thierry Correia, Diogo Queirós, Diogo Leite e Nuno Tavares; Vítor Ferreira, Miguel Luís e Gedson; Dany Mota, Domingos Quina e Rafael Leão: Luís Maximiano, Pedro Pereira, Nuno Santos, Jota, Pedro Mendes, Rúben Vinagre, Tiago Djaló, Daniel Bragança e TrincãoNesta altura, Portugal lidera o grupo 7, com 6 pontos em dois jogos. Depois, Holanda e Noruega (ambas com um jogo realizado) têm 3 pontos), tal como Bielorrússia (2 jogos) e Chipre (3 jogos). Gibraltar também tem 3 jogos realizados, mas não tem qualquer ponto conquistado. Nesta altura, estão a defrontar-se Bielorrússia e Noruega, jogo que começou às 16 horas.Já os holandeses têm apenas um jogo realizado nesta fase de qualificação, que resultou numa goleada caseira sobre o Chipre (5-1).A equipa de Rui Jorge chega a esta jornada com duas vitórias nos dois jogos anteriores: 4-0 na receção a Gibraltar e 2-0 na visita à Bielorrússia.Boa tarde! A Seleção Nacional de sub-21 disputa esta tarde, em Doetinchem, o terceiro jogo de qualificação para o Euro 2021, frente à Holanda. Record vai acompanhar tudo em direto.