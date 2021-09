há 1 horas 17:48

Primeiro passo rumo ao Europeu de 2023

Boa tarde! A Seleção Nacional Sub-21 de Portugal arranca hoje a qualificação para o Europeu 2023 frente à Bielorrússia, no Estádio José Gomes, na Amadora. Com um grupo renovado, já que apenas sete da lista de convocados estiveram na última edição da competição, a equipa das Quinas procura começar com o pé direito no Grupo D de apuramento para a prova, o qual é liderado por Chipre e Grécia, ambas com quatro pontos. A partida tem início às 19 horas e será arbitrada pelo austríaco Christian-Petru Ciochirca.