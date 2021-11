Portugal-Chipre, em direto

há 3 horas 17:02

Treinador adjunto de Portugal desvaloriza ineficácia: «Naturalmente, os golos aparecerão»



Ricardo Ponte

O treinador adjunto da seleção portuguesa de sub-21 desvalorizou a falta de eficácia da equipa na fase de apuramento para o Europeu, em que só soma vitórias.



"Preocupar-nos-ia muito mais se não estivéssemos a conseguir criar essas situações [de golo]. Amanhã [terça-feira], mais uma vez, temos uma oportunidade para o fazer, com mais frequência ainda. E, naturalmente, os golos aparecerão", afirmou Alexandre Silva, membro da equipa técnica liderada por Rui Jorge.



"Somar no sentido de desenvolver é a forma como encaramos os jogos. Depois, o resultado será uma consequência. Temos tido estabilidade no grupo de jogadores que temos escolhido, temos apresentado algum volume ofensivo, criando oportunidades de golo, e é isso que vamos procurar amanhã [terça-feira]. E, acima de tudo, procurar que as pessoas sintam orgulho e se sintam representadas a ver a nossa seleção", frisou.



Com as ausências de Paulo Bernardo (teste positivo ao novo coronavírus) e André Almeida (isolamento profilático), titular no Chipre, o técnico ressalvou que a seleção portuguesa terá, obrigatoriamente, alterações no onze.



"São dois jogadores importantes para a nossa equipa. Felizmente, como o Rui [Jorge] tem referido, temos muitas boas opções e de qualidade neste espaço e será uma oportunidade para outros jogadores poderem demonstrar todo o seu valor e qualidade", sublinhou Alexandre Silva, que não espera mudanças na forma de jogar de Chipre, à exceção de uma possível condicionante.



"É pouco expectável que as duas equipas alterem muito a sua forma de encarar o jogo. Uma condicionante é a diferença do relvado: do São Luís para Larnaca, em termos de dimensões, poderá impactar um pouco a forma como o jogo se vai desenrolar. Mas, em termos de estrutura e da forma de estar, esperamos poucas alterações no adversário", concluiu.