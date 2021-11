Afonso Sousa após goleada a Chipre: «Estamos muito felizes pelo jogo»

Afonso Sousa sublinhou a grande exibição que a Seleção Nacional de Sub-21 fez esta terça-feira frente a Chipre, partida que terminou com uma goleada favorável à equipa das Quinas,, em jogo da quinta jornada da fase de qualificação para o Euro'2023."Saímos com muitas boas impressões. Houve controlo do jogo da nossa parte do início ao fim. Sabíamos que tínhamos de ter bola, não podíamos perder a nossa identidade e faltava acrescentar os golos. Felizmente, foi isso que aconteceu. Foi uma boa vitória da nossa parte, uma vitória importante, que dá segurança e nos permite continuar focados no futuro. Estamos muito felizes pelo jogo", afirmou o médio, em declarações no final da partida."A finalização é sempre trabalhada, mas hoje o golo apareceu cedo e ficámos mais tranquilos, é normal. O nosso futebol, na minha opinião, dá gosto de ver. As pessoas têm prazer em ver o nosso jogo e isso é o mais importante. Uma boa vitória, um bom jogo e uma boa demonstração daquilo que é o bom futebol", terminou.