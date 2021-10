Afonso Sousa: «O mais importante é apresentarmos o nosso futebol»

‘Filho de peixe sabe nadar’ é uma expressão que encaixa como uma luva em Afonso Sousa e o criativo, que representa o Belenenses SAD, não contornou o reflexo anímico que a dinastia Sousa tem representado para Portugal nem o orgulho por poder dar continuidade ao papel desenvolvido pelo avô António e o pai Ricardo.

"Estou muito feliz por estar neste espaço porque é importante ser chamado à Seleção e não posso nunca esquecer o papel da minha família ao serviço de Portugal, mas neste momento o foco está em chegar ao Campeonato da Europa, que é onde queremos estar", confidenciou Afonso Sousa, de 21 anos, ciente do favoritismo que abraça Portugal para a receção ao Liechtenstein: "Não vamos mentir: somos favoritos. O nosso adversário pode colocar-nos dificuldades mas o importante são as nossas ideias e o maior respeito que podemos mostrar é nunca facilitar em algum momento."

Triunfo antecipado que Afonso Sousa sustenta com a conjugação do potencial luso e a seriedade que o jogo de amanhã (20h15), em Vizela, implica. "Estamos preparados para tudo aquilo que o adversário possa apresentar e, com determinação, estaremos mais perto de garantir os três pontos. Depois o número de golos será uma consequência natural", concluiu.