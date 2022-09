Baixa nos Sub-21: Vitinha volta a Braga devido a lombalgia

Vitinha foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional Sub-21 devido a uma lombalgia, estando agora de regresso ao Minho para fazer a recuperação desse problema físico.Baixa importante na Seleção sub-21, ao passo que para o Sp. Braga existe a esperança de que recupere a tempo do jogo com o FC Porto, no Dragão, no próximo dia 30. Vitinha, avançado de 22 anos, soma quatro golos esta temporada ao serviço dos arsenalistas."O avançado Vitinha (SC Braga) foi dispensado esta quarta-feira dos trabalhos da Seleção Nacional sub-21, em virtude das queixas de lombalgia apresentadas desde o início do estágio", confirmou a FPF em nota oficial."A Unidade de Saúde e Performance da FPF avaliou a evolução deste problema físico nos últimos dois dias e considerou o futebolista inapto para a partida de preparação frente à Geórgia, no próximo sábado, na Covilhã", acrescentou.