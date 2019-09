Bielorrússia-Portugal, em direto

- Onze de Portugal: Diogo Costa; Thierry Correia, Diogo Queirós, Diogo Leite e Nuno Tavares; Miguel Luís, Vítor Ferreira e Domingos Quina; Jota, Rafael Leão e Nuno Santos.- Onze da Bielorrússia: Pavlyuchenko; Shevchenko, Lukashevich, Shkurdyuk e Kuchinski; Vegerya, Volkau, Myakish, Kontsevoi, Podstrelov; Shkurin.- O técnico da equipa das quinas demonstrou conhecer bem o adversário de hoje. "É uma seleção que aposta no jogo direto e, para além disso, tem alguma capacidade física".- Rui Jorge pretende que a sua equipa apresente em campo aquilo que tem trabalhado nos treinos. "A irreverência, a qualidade com bola, a inteligência no jogo... serão sempre essas as nossas características", afirmou o selecionador nacional, na antevisão.- Bielorrússia e Portugal entraram a vencer no Grupo 7 de qualificação para o Campeonato da Europa 2021. Ambas as seleções aplicaram goleadas a Gibraltar: Portugal venceu por 4-0; enquanto a Bielorrússia 'esmagou' por 10-0. Portugal, Bielorrússia, Noruega e Chipre totalizam três pontos, embora os cipriotas tenham mais um jogo, eles que hoje defrontam a Holanda (também às 18h00).- Portugal desloca-se à Bielorrússia para medir forças com a seleção da casa, a partir das 18h00. O encontro realizar-se-á no Estádio Torpedo, em Zhodino, e será arbitrado pelo grego Ioannis Papadopoulos.