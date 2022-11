Convocatória para os jogos de preparação frente a Rep. Checa e Japão é divulgada hoje

Rui Jorge, selecionador nacional de sub-21, divulga esta sexta-feira às 12h30 os convocados para os jogos de preparação frente a Rep. Checa, a 18 de novembro, e Japão, no próximo dia 22. Os dois particulares serão disputados no Estádio Municipal de Portimão, ambos com início às 19h45, e servem de para os sub-21 prepararem a fase final do Europeu, a realizar na Geórgia e na Roménia em 2023. Como curiosidade, esta será a primeira vez que a seleção de sub-21 defronta o Japão.