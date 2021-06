Diogo Queirós: «Vamos entrar em campo para dignificar o nosso país»

Diogo Queirós, capitão da seleção portuguesa de sub-21, falou este sábado sobre o ambiente de "felicidade e alegria" que os jogadores estão a viver na véspera da final do Europeu, e garantiu que, num momento destes, a "ansiedade é algo natural".





"Sinto-me muito satisfeito com o trabalho que já realizei até aqui. O sentimento de toda a minha equipa e colegas é igual. Estamos muito felizes e estamos num bom ambiente, num dia antes da final. Era isso que sonhávamos há dois anos para cá e finalmente atingimos esse momento. Estamos a desfrutar. É uma ansiedade natural, que comece o jogo o mais rápido possível. Queremos dar o nosso melhor e queremos que a vitória e o Europeu caiam para o nosso lado. Estamos ansiosos para que isso aconteça".Diogo Queirós comparou a final deste domingo às finais em que já esteve presentes em outros escalões, garantindo que "considera este Europeu de outro nível": "Claro que já pude participar em outras finais europeias no passado, é a primeira neste escalão. Praticamente não é considerado formação, muitos jogadores já estão em grandes equipas. Considero este Europeu de outro nível comparado com os outros dois em que estive. Será uma final muito bonita, estou ansioso para que comece", afirmou."Tem sido um trajecto fantástico, que nos orgulhamos muito. Desde a minha primeira internacionalização, nos sub-15, que eu e os meus colegas só queremos dar tudo e dignificar o país no melhor das nossas competências. Foi isso que nos elevou e conquistou o primeiro título em sub-17. Continuar e melhorar as nossas capacidades".Relativamente à parceria com Diogo Leite, companheiro do eixo central da defesa portuguesa, o capitão da seleção garante que "vão sempre contribuir para ajudar a equipa": "Eu e o Leite temos feito um bom trabalho e um trabalho que tem ajudado bastante a equipa a manter-se segura e a poder lutar pela vitória. Claro que à medida que os anos vão passando a nossa ligação e a nossa parceria no jogo vai melhorando sempre. Cada jogo que façamos a mais é sempre um momento em que evoluímos juntos, com certeza que contribuiremos no que melhor possamos fazer para que a equipa consiga a vitória"."Sinceramente vamos agora começar uma fase de preparação, até agora foi descansar bem e recuperar do jogo passado. Foram dois jogos em seis dias, só agora vamos treinar e falar um pouco sobre a Alemanha para vermos os seus pontos fortes e fracos para aproveitarmos isso. A única coisa que vi foram os golos que marcaram nos quartos e nas meias, porque é sempre bonito ver golos. Parecem jogadores muito fortes fisicamente e de grande intensidade, teremos de tratar disso e mostrar o nosso futebol e identidade para conseguirmos ser superiores".Queirós garante que o bom ambiente vivido na seleção é um fator chave: "Está um ambiente de muita felicidade e alegria, estamos onde queríamos estar e onde nos propusemos desde o início da caminhada. Estamos a preparar-nos da melhor forma para chegarmos ao jogo no máximo das nossas forças. Claro que é mais uma motivação para nós sabermos que podemos fazer história para o nosso país. Sabemos das referências que passaram por essas finais e não atingiram o objetivo que queremos atingir. Vamos entrar em campo para dignificar o nosso país o melhor possível e elevarmos Portugal ao 1º lugar do Europeu"."Uma palavra de gratidão para as nossas famílias e para toda a gente que nos é mais próxima. Eles são os alicerces da nossa profissão, um grande apoio diário e constante que nos ajudam muito a estarmos no nosso melhor nível", rematou o capitão.