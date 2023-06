Europeu de sub-21: Portugal terá árbitro norueguês e João Pinheiro estará no Noruega-Suíça

Arranca esta quarta-feira a fase de grupos do Europeu de sub-21, que se realiza na Geórgia e na Roménia. Portugal integra o Grupo A, com Geórgia, Holanda e Bélgica, e a estreia será precisamente frente ao primeiro desses dois anfitriões da competição, em Tbilisi, às 17 horas.Ora, a UEFA nomeou o árbitro norueguês Espen Eskas para dirigir o encontro, ele que terá os compatriotas Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin como assistentes e ainda o albanês Juxhin Xhaja no papel de quarto árbitro.Nesta primeira jornada da fase de grupos entrará ainda em ação a equipa de arbitragem portuguesa que a UEFA destacou para a competição. João Pinheiro vai dirigir o Noruega-Suíça, do Grupo D, na cidade romena de Cluj-Napoca, tendo como auxiliares Bruno Jesus e Luciano Maia e o austríaco Sebastian Gishamer como quarto árbitro. O encontro realiza-se na quinta-feira.