Fábio Carvalho, médio do Liverpool, não se apresentou em Lagos, depois de ter sido convocado por Rui Jorge para os jogos particulares com a Rep. Checa e o Japão e a FPF comunicou há instantes que o jogador abdicou de representar Portugal no escalão sub-21.Recorde-se que o centrocampista dos reds já representou Inglaterra nas camadas jovens, mas tinha optado por representar Portugal, tendo feito parte da fase de qualificação dos sub-21 para o Europeu, na qual disputou quatro jogos."Fábio Carvalho informou a Federação Portuguesa de Futebol, através de algumas mensagens SMS, que não pretende continuar a representar Portugal no escalão sub-21.Esta decisão do jogador foi comunicada após ter sido conhecida a convocatória para os jogos de preparação com a Chéquia e o Japão."