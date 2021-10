Fábio Silva: «O mais importante foi respeitar o adversário e ir sempre à procura do golo»

Fábio Silva mostrou-se satisfeito por ter contribuído para a goleada de Portugal sobre o Liechtenstein com dois golos, os primeiros do avançado, de 19 anos, pela seleção portuguesa de Sub-21.





"Penso que a equipa fez o que era preciso. Fizemos o nosso jogo e estou feliz por contribuir com os meus dois primeiros golos nos Sub-21", começou por referir o dianteiro, que ainda fez dois passes para golo, ao Canal 11"Os avançados procuram ajudar a equipa com assistências também, mas o mais importante foi respeitar o adversário e sempre à procura do golo", acrescentou, olhando já ao próximo encontro da equipa das Quinas frente à Islândia."Sabemos que vai ser jogo distinto deste. Vamos focados para esse jogo. Os adeptos foram excecionais. Vamos trabalhar para ir ganhar à Islândia", terminou.