Fábio Vieira: «Continuamos a depender de nos próprios para o primeiro lugar»

Portugal cedeu pontos pela primeira vez na fase de qualificação para o Europeu'2023, de sub-21, ao empatar (1-1) esta sexta-feira na receção à Islândia, um resultado que relega a Seleção Nacional para o segundo lugar do grupo D, com 16 pontos - menos um que a Grécia, que soma 17.





Em declarações no final da partida, Fábio Vieira mostrou-se desanimado pelo facto de a equipa das Quinas não ter conseguido a vitória, mas assegurou que o resultado, bem como a perda da liderança do grupo, em nada abala a ambição dos pupilos de Rui Jorge."Desde sempre queríamos a vitória, jogávamos em casa. Sabíamos que tínhamos melhor equipa e tínhamos de manter-nos iguais a nós próprios. Não conseguimos, mas ainda temos algum caminho pela frente. Criámos muitas oportunidades, se não criássemos e que era preocupante. Isso é fruto da qualidade destes jogadores. A bola não entrou, temos de trabalhar mais a finalização", começou por dizer o médio luso, em declarações no final do encontro.

Pressão pelo facto de a Grécia assumir agora a liderança?

"Nada disso, continuamos a depender de nos próprios para o primeiro lugar. Estamos todos focados e concentrados para fazer um grande jogo na Grécia."

Braçadeira de capitão

"É uma sensação de orgulho. É um sonho estar a representar a seleção e quero chegar bem mais longe", terminou.