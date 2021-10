Francisco Conceição crê que resultado 'histórico' prova 'bom momento' dos sub-21

O extremo Francisco Conceição salientou esta sexta-feira que a goleada recorde de 11-0 ao Liechtenstein, na quinta-feira, traduz o "bom momento" da seleção portuguesa de futebol de sub-21.

Autor do derradeiro golo no encontro do Grupo D da fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2023, aos 76 minutos, o extremo de 18 anos assumiu que é "sempre especial marcar pela seleção", num lance em que teve de "improvisar", mas preferiu realçar o esforço coletivo num resultado que foi "histórico".

"Estou muito feliz por ajudar a equipa. Queremos focar-nos naquilo que fizemos como equipa. Foi um grande trabalho e um resultado justo contra um adversário que era claramente inferior. Estamos num bom momento", disse, na ronda de imprensa que antecedeu o treino matinal da seleção às ordens de Rui Jorge, numa unidade hoteleira de Guimarães.

Depois de um triunfo confortável em Vizela, num jogo marcado pelo "forte apoio" dos 5.239 espetadores, sublinhou o jogador, Portugal defronta a Islândia na terça-feira, num jogo que promete ser "mais difícil".

"É um adversário mais competitivo e vai apresentar outro tipo de dificuldades. Vamos trabalhar. Esperemos que, na terça-feira, possamos estar preparados. [...] São mais três pontos e é nisso que nos focamos", disse, a propósito do jogo entre os sub-21 lusos, segundos do Grupo D, com seis pontos em dois jogos, e os sub-21 nórdicos, quartos, com quatro pontos em dois jogos, em Reiquiavique.

Formado no Sporting, no Padroense e no FC Porto, Francisco Conceição soma 24 jogos oficiais pela equipa principal dos 'dragões' desde a época passada e mostrou-se satisfeito por pertencer a um grupo "com muita qualidade".

"Somos um grupo muito jovem, mas com muita qualidade, que pretende continuar a mostrar valor", frisou.

Portugal, vice-campeão europeu de sub-21, defronta a Islândia às 16:00 de terça-feira, no Vikingsvöllur, em Reiquiavique.