Gonçalo Ramos e o remate à barra antes de completar o hat-trick: «Foi um lance de improviso»

Gonçalo Ramos apontou um póquer na goleada (11-0) de Portugal sobre o Liechtenstein. No final do encontro, o avançado português destacou o empenho da equipa das Quinas e abordou ainda o lance em que ficou perto de marcar um grande golo, num remate acrobático que acertou na barra.





"Vínhamos focados em fazer o nosso trabalho, independentemente do aniversario e quanto mais marcássemos melhor", começou por referir ao Canal 11."Remate à barra [no lance do 6-0]? Foi um lance de improviso, a bola saiu um pouco para trás e era a única forma quer tinha de rematar. Correu bem", vincou, acrescentando: "Por acaso, num treino há dois ou três dias, tinha feito um golo parecido e acabou por sair quase no jogo."