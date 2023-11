Leonardo Buta não teme ambiente hostil frente à Grécia: «É igual jogarmos em Portugal ou lá fora»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista Leonardo Buta afirmou esta sexta-feira que a Seleção Portuguesa de sub-21 não teme um ambiente hostil na deslocação de segunda-feira à Grécia, da fase de apuramento para o Euro'2025, e que joga sempre para ganhar.

"Independentemente de jogarmos no nosso país ou fora, para nós é igual. Queremos sempre somar os três pontos, ganhar. Essa é a nossa mentalidade e penso que [o ambiente no estádio] não fará muita diferença", disse o lateral emprestado pelos italianos da Udinese ao Gil Vicente.

Após somar quatro vitórias em quatro jogos, Portugal, líder isolado do Grupo G, tem reencontro marcado com a Grécia, equipa que já bateu em outubro nesta fase de qualificação, em Guimarães (2-0).

Em Lagos, onde os portugueses estagiam desde segunda-feira, Leonardo Buta, de 21 anos, salientou que o conjunto helénico, que na quinta-feira bateu as Ilhas Faroé (3-0) e subiu ao segundo lugar do grupo, "é um adversário direto, que está a disputar o primeiro lugar" com os portugueses.

"O que espero da Grécia é uma equipa talvez com um bloco baixo, que queira sair no contra-ataque, que nos deixe assumir o jogo, mas uma equipa também que nos crie algumas dificuldades, com dois jogadores na frente muito fortes, muito rápidos", analisou.

Questionado sobre o bom ambiente existente no grupo que prepara no Algarve a partida de segunda-feira, o lateral explicou que, entre os 23 convocados, estão muitos jogadores que já se conheciam das seleções mais jovens.

"O nosso ambiente já vem de há algumas épocas, já nos conhecemos de seleções jovens e isso é importante. Damo-nos todos bem, independentemente de sermos de clubes rivais. Somos todos uma família e isso é muito importante para criarmos um grupo forte", frisou.

Leonardo Buta salientou ainda, sobre as oportunidades que Rui Jorge lhe tem concedido (já soma três internacionalizações), que todos os jogadores estão na seleção "com um propósito".

"Independentemente se jogo eu, ou se joga outro, não é muito relevante, porque estamos aqui para ajudar o nosso país e defender Portugal", concluiu.

O jogo com a Grécia, da quinta jornada do Grupo G, está marcado para segunda-feira, às 16h00 locais (14h00 em Lisboa), no Estádio Theodoros Kolokotronis, em Tripoli.

Portugal lidera o grupo, com 12 pontos em quatro jogos, seguido de Grécia (cinco jogos), com oito, Croácia (três) e Ilhas Faroé (cinco), com sete, e Andorra (seis) e Bielorrússia (sete), com três.