Lesão grave afasta Tomás Tavares do Europeu de sub-21

Péssimas notícias para Tomás Tavares e para a Seleção Nacional de sub-21. O lateral direito lesionou-se com gravidade durante o treino desta quarta-feira e, ao que tudo indica, estará afastado dos relvados durante largos meses, falhando, assim, o Europeu que arranca no dia 21.Foi o próprio selecionador Rui Jorge que confirmou o pior cenário. "Tivemos um imprevisto muito grande com o Tomás Tavares. Rotura do ligamento cruzado de um joelho. Está para ser confirmado, mas a indicação não é boa", começou por dizer no programa Futebol Total do Canal 11, não escondendo a frustração: "Recuperou de uma lesão grave, fez um trabalho brilhante nestes últimos meses, a jogar, estava a treinar bem e agora teve esta infelicidade."E isto aconteceu no dia em que a Seleção enviou à UEFA a lista final de 23 convocados para a fase final do Europeu. Tomás fazia parte desse lote, pois tinha sido Bernardo Vital o preterido. Contudo, o central do Estoril vai mesmo seguir viagem para a Geórgia, ocupando a vaga do lateral do Spartak Moscovo.Rui Jorge fez questão de elogiar a postura de Vital. "Antes da convocatória disse-lhe que, à partida, não iria connosco. Ele, sabendo disso, disse logo que iria mesmo só para treinar e teve o comportamento que eu esperava: exemplar! Agora, com este imprevisto, vai ser o Vital a colmatar a ausência do Tomás Tavares", concluiu o treinador que já tinha ‘perdido’ David da Costa ainda antes do início do estágio, também devido a lesão. *