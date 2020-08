Lesões levam Rui Jorge a chamar Pedro Mendes e Nuno Santos à seleção de sub-21

Pedro Mendes, do Sporting, e Nuno Santos, do Boavista, foram chamados à seleção de sub-21 para ocupar os lugares deixados vagos por Rafael Leão e Umaro Embaló, ambos lesionados, revelou hoje a Federação Portuguesa de Futebol.

Pedro Mendes tem dois jogos pela seleção liderada pelo técnico Rui Jorge, enquanto Nuno Santos já foi três vezes utilizado.

Por seu lado, Rafael Leão, do AC Milan, é presença habitual nos sub-21, enquanto Embaló iria ter a sua primeira experiência neste escalão, depois de ter dado nas vistas com o Benfica na UEFA Youth League, prova em que os 'encarnados' alcançaram a final.

A concentração está agendada para domingo, até às 21:00, numa unidade hoteleira de Oeiras.

Portugal joga com o Chipre, em 04 de setembro, em Larnaca, e com a Bielorrússia, em solo luso, em 08, em dois jogos de qualificação para a fase final do Euro2021. A seleção nacional ocupa o segundo lugar do Grupo 7 com nove pontos, menos três que a Holanda, que lidera.

Lista dos 23 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton, Ing) e Luís Maximiano (Sporting).

- Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (FC Porto), Eduardo Quaresma (Sporting), Nuno Mendes (Sporting), Pedro Pereira (Benfica), Rúben Vinagre (Wolverhampton Wanderers, Ing), Tiago Djaló (LOSC Lille, Fra) e Tomás Tavares (Benfica).

- Médios: Daniel Bragança (Sporting), Fábio Vieira (FC Porto), Florentino (Benfica), Gedson Fernandes (Tottenham Hotspur, Ing), Miguel Luís (Sporting), Pedro Gonçalves (Sporting), Vítor Ferreira (FC Porto) e Nuno Santos (Boavista).

- Avançados: Dany Mota (AC Monza, Ita), João Filipe 'Jota' (Benfica), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers, Ing) e Pedro Mendes (Sporting).