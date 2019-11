Portugal vai para o intervalo a vencer por 2-0 graças a um excelente arranque dos comandados de Rui Jorge e dois belos golos. Fábio Vieira inaugurou o marcador logo aos 2 minutos e Jota ampliou a vantagem lusa aos 20, mas a expulsão do capitão Diogo Queirós (viu dois amarelos quase consecutivos, aos 23 e 29 minuto) deixa a equipa lusa em desvantagem numérica para toda a 2.ª parte.



Termina a 1.ª parte.





45' - Vai jogar-se um minuto de compensação na 1.ª parte.

35' - Substituição na seleção portuguesa. Rui Jorge sacrifica o avançado Rafael Leão e Tiago Djaló entra para o centro da defesa.

29' - Diogo Queirós expulso! O capitão português vê o segundo cartão amarelo e Portugal fica em inferioridade numérica com uma hora de jogo pela frente.

27' - Quase o terceiro golo de Portugal! Passe magistral de Fábio Vieira a deixar Rafael Leão na cara do guarda-redes, com o avançado do Milan a rematar e permitir a defesa de Klaesson.

23' - Cartão amarelo para Diogo Queirós por falta sobre Thorstvedt.



20' - Golo de Portugal! Jota aumenta vantagem de Portugal. Fábio Vieira lança Rafael Leão com um passe em profundidade para a direita do ataque e este cruza rasteiro para o coração da área, onde surge Jota a finalizar com um remate rasteiro e colocado, de pé direito.

18' - Responde a Noruega. Thorstvedt remata de pé esquerdo mas a bola sai ao lado do poste esquerdo da baliza lusa.

18' - Remate perigoso de Fábio Vieira sai por cima da trave.

13' - Thierry Correia muito perto do segundo golo! Cruzamento-remate do lateral-direito português quase surpreendia o guardião Kristoffer Klaesson e passa a centímetros do poste direito da baliza nórdica.

11' - Noruega pressiona alto e conquista mais um pontapé de canto.

6' - Diogo Costa afasta um cruzamento traiçoeiro pela linha de fundo e cede canto à Noruega. É o primeiro canto da partida.



2' - Golo de Portugal! Marca Fábio Vieira! Médio do FC Porto concluiu jogada coletiva após cruzamento de Jota na esquerda do ataque luso. Na zona do penálti, Fábio Vieira domina a bola e remata cruzado, de pé esquerdo, para inaugurar o marcador.



1' - Começa a partida.



17h29 - Equipas no relvado.

17h26 - Contagem decrescente para o apito inicial no Marienlyst Stadion, em Drammen.



17h11: Portugal tem neste altura 6 pontos conquistados mas menos um jogo realizado do que Noruega (2.º lugar, com 7 pontos) e a líder Holanda (12 pontos).

17h00: Este será o quarto jogo de Portugal nesta fase de qualificação. A equipa de Rui Jorge soma duas vitórias (Gibraltar e Bielorrússia) e uma derrota diante da Holanda.



16h54: SUPLENTES DA NORUEGA: Faye Lund, Bjorkan, Borchgrevink, Hoberg Vetti, Salte, Adrian Pereira, Jens Hauge, Johan Hove e Jorgen Larsen.



16h53: ONZE DA NORUEGA: Klaesson, Fredriksen, Bjortuft, Ostigard, Risa, Evjen, Bohinen, Vetlesen, Brynhildsen, Donnum e Thorstvedt.