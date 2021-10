Nuno Tavares e a goleada histórica sobre o Liechtenstein: «Estamos sempre à procura de mais»

Nuno Tavares inaugurou o marcador na goleada história da seleção Sub-21 de Portugal diante do Liechtenstein e, no final do encontro, destacou a seriedade com que a equipa encarou a partida.





"Tentámos ser o mais sérios possível e foi isso que aconteceu. Fomos conscientes e competitivos e isso é o mais importante", começou por dizer ao Canal 11, para depois abordar a confiança que se sente na equipa."Cada vez que treinamos juntos sentimo-nos confiantes uns com os outros e isso nota-se no campo", afirmou, antes de comentar o feito histórico da Seleção Nacional."É um novo histórico. Estamos sempre à procura de mais e mais. O próximo jogo é mais competitivo frente a uma equipa que parece ser mais competitiva do que o Liechtenstein", concluiu.