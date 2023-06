Nuno Tavares e o Europeu de Sub-21: «Vamos tentar vir para Portugal só no dia 9»

Nuno Tavares mostrou-se ambicioso para o Campeonato da Europa de Sub-21, afirmando querer regressar a Portugal apenas no dia 9 de julho, um dia após ser disputada a final da competição que se disputa na Geórgia e Roménia.





"Nós somos Portugal, as outras equipas quando nos defrontam com certeza que nos olham com muito respeito pelo nosso historial. Vamos tentar vir para Portugal só no dia 9", começou por dizer o lateral-esquerdo, que esta temporada esteve emprestado pelo Arsenal ao Marselha, em declarações ao 'Canal 11'.Sobre o grupo escolhido por Rui Jorge para disputar o Europeu, Nuno Tavares salientou a "química muito boa" entre todos os jogadores. "Temos uma química muito boa, estamos habituados a jogar sempre juntos aqui na Seleção. Não há muitas mudanças em relação à convocatória e isso é bom para nós porque já estamos sincronizados. Agora é colocar tudo em prática", disse.