Paulo Bernardo: «Sentimo-nos melhores como equipa a cada treino»

Paulo Bernardo notou esta quinta-feira que "cada jogo é um jogo" e que, apesar da goleada imposta há um mês, a Seleção Nacional sub-21 tem que entrar da mesma forma para vencer a Bielorrússia, sexta-feira, em Barcelos.

Há precisamente um mês, Portugal goleou o mesmo adversário por 5-0, na Arménia (por sanção da UEFA aos bielorrussos, devido à invasão da Rússia à Ucrânia), e Paulo Bernardo, médio de 21 anos emprestado pelo Benfica os escoceses do Celtic, foi titular nesse jogo - e também no anterior, na vitória com a Andorra (3-0), ambas do Grupo G de qualificação para o Euro'2025.

"Esperamos ganhar o jogo e vamos lutar sempre pelos três pontos. Já jogámos contra eles, mas cada jogo é um jogo e temos que entrar da mesma forma que entrámos no outro para conseguir um resultado confortável", disse, em conferência de imprensa.

Portugal tem oito golos marcados e nenhum sofrido e o jogador é da opinião que a equipa está "bem, a progredir".

"A cada treino, sentimo-nos cada vez melhores como equipa. Esperamos ganhar os próximos jogos e, se conseguirmos continuar sem sofrer golos, ainda melhor", frisou.

Paulo Bernardo garantiu que os jogadores sentem sempre a responsabilidade de "representar" o país e avançou que a equipa vai entrar logo para ganhar, mas tendo alguma "paciência", porque "é algo que caracteriza" a seleção.

O médio não tem jogado muito no Celtic, pelo que o espaço da seleção sub-21 é importante para jogar e manter o ritmo de jogo.

"É verdade, tenho conseguido algum ritmo aqui, tem sido bom para mim. Espero continuar a ter tempo de jogo e a mostrar o meu futebol", disse.

Portugal lidera o Grupo G, com seis pontos, em duas jornadas, oito golos marcados e zero sofridos, a Grécia é segunda classificada, com quatro pontos, e a Bielorrússia é quinta, com três pontos, mas já com cinco jogos realizados.

A seleção nacional de sub-21 recebe a Bielorrússia a partir das 17h30 de sexta-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, jogo que será arbitrado pelo sérvio Lazar Lukic.