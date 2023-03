Pedro Neto: «Portugal é sempre favorito a vencer o Europeu»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção de Portugal sub-21 iniciou esta tarde na Póvoa de Varzim os trabalhos de preparação para o jogo da próxima sexta-feira, na Roménia, que servirá de preparação para o Europeu da categoria, que vai decorrer entre os meses de Junho e Julho na Roménia e Geórgia.

Pedro Neto acredita que este será o primeiro teste para a caminhada do sonho de conquistar o título de campeão da Europa.

"Portugal está sempre com confiança e é sempre favorito a vencer o Europeu. A nossa seleção tem uma grande qualidade individual e isso dá-nos confiança", referiu o avançado do Wolverhampton, satisfeito por regressar aos sub-21. "Estou muito contente, depois de uma lesão, voltar a representar a seleção é um motivo de orgulho."

Pedro Neto atravessa "um bom momento", mas não esquece as dificuldades que passou nos últimos dois anos. "Foi um período de azar. A sorte não esteve do meu lado, porque estive muito tempo lesionado e fiz poucos jogos". Agora, "sinto-me bem e quero desfrutar do momento".

Sobre o embate com a Roménia, o jogador considera "importante preparar a equipa para um torneio desta dimensão". Será importante para perceber as ideias do treinador".

Pedro Neto lembrou ainda a passagem pela seleção principal, admitindo que é seu objetivo poder regressar. "É o meu sonho e de qualquer jogador poder representar a seleção ao mais alto nível. Mas estar aqui outra vez, com estes jogadores de grande qualidade, também é um motivo de orgulho para mim", concluiu.