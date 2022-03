Penetra aponta à sexta vitória na qualificação e mostrou-se contente por Vitinha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa Alexandre Penetra manifestou-se esta segunda-feira confiante na sexta vitória em outros tantos jogos da seleção portuguesa sub-21, no encontro frente à "complicada" Islândia, do Grupo 4 de qualificação para o Europeu2023.



"Vai ser um jogo complicado, tal como foi o jogo fora na Islândia [1-0]. Olhamos da mesma forma que olhamos para os outros jogos. É um jogo que queremos ganhar, dar o nosso melhor e praticar um bom futebol", começou por dizer o defesa central, de 20 anos, em conferência de imprensa.

Para o jogador do Famalicão, Portugal tem de "dar continuidade ao trabalho que foi feito nos últimos dois jogos, nos quais a equipa esteve bastante bem, tanto com bola como sem bola". Já sobre os cincos triunfos em cinco jornadas, Penetra afirmou que "o segredo é "fruto do trabalho diário produzido pelos jogadores nos clubes e na seleção".

Relativamente à chamada do Vitinha à seleção principal portuguesa, para render o lesionado Rúben Neves, o central do Famalicão deu conta da satisfação do grupo ao saber da notícia. "Ficámos todos muito contentes, como é óbvio. É o objetivo de todos nós chegar à seleção A. Ele conseguiu isso por mérito próprio. São aqueles bons exemplos que queremos seguir e trabalhamos em busca disso", concluiu.

No dia de hoje, Rui Jorge chamou os defesas Tiago Araújo e Bernardo Vital para renderem Vítor Ferreira e Nuno Tavares, o último lesionado, sendo que Tiago Djaló seguiu o mesmo caminho do médio do FC Porto ao ser convocado para a seleção orientada por Fernando Santos, mas ainda não foi anunciado o seu substituto.

A seleção portuguesa de sub-21, vice-campeã europeia no escalão, recebe a congénere islandesa em 25 de março, a partir das 20:15, no Estádio Municipal de Portimão, visitando a Grécia no dia 29 de março, pelas 19 horas locais (17 horas em Lisboa), em Tripoli.

Portugal lidera o Grupo 4, com 15 pontos, seguido da Grécia, com 14, mas mais um jogo disputado. Islândia e Chipre dividem o terceiro posto, com sete pontos, enquanto a Bielorrússia soma seis e o Liechtenstein é o lanterna-vermelha, ainda sem pontos.