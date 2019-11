31' - Remate de Jota, mas sai fraco e Frelin agarra sem problemas.30' - Portugal saiu rápido para o ataque, mas o último passe a sair mal a Vítor Ferreira.29' - Canto para a Eslovénia. Tira Diogo Leite, os eslovenos tentam o remate, mas embate na muralha defensiva portuguesa.27' - Mais um livre lateral para Portugal, desta feita no lado direito do ataque. Batido curto e Miguel Luís a ganhar o canto. Canto para Portugal.25' - A Eslovénia tenta alvejar a baliza portuguesa, mas o remate foi intercetado pela defesa nacional.24' - Retomada a partida.23' - Defesa da Eslovénia com queixas e o jogo está interrompido por momentos.20' - Rafael Leão a cruzar e Dany Mota a não chegar à bola. No entanto foi apanhado em fora de jogo.19' - Boa saída para o ataque da seleção portuguesa, com Jota a pedir penálti no fim da jogada, mas o árbitro a mandar jogar.17' - Rafael Leão a tentar de longe, mas a bola a sair muito ao lado da baliza da Eslovénia.15' - Jota lançado em velocidade no corredor esquerdo, mas o cruzamento a sair para as mãos de Frelin.14' - Duas saídas interessantes para o ataque da seleção eslovena, mas sem consequências para a defesa portuguesa. As bolas acabaram nas mãos de Virgínia.13' - Portugal está instalado no meio-campo da Eslovénia, mas ainda sem criar reais ocasiões de perigo.9' - Mais uma falta sobre Rafael Leão. Jota, novamente, a levantar, mas a bola a sair direta às mãos de Frelin.6' - Jota bate o livre, a bola a subir bastante e Rafael Leão a ganhar de cabeça, mas a bola a sair fácil para o guarda-redes da Eslovénia.5' - Falta sobre Rafael Leão. Livre lateral para Portugal, na esquerda do ataque.2' - Livre lateral para a Eslovénia. Bola colocada na área de Portugal, mas o cabeceamento do ataque esloveno a sair ao lado da baliza de João Virgínia.Frelin; Rogelj, Ploj, David Zec, Pisek e Stojinovic; Horvart e Dejan Petrovic; Zan Celar, Jan Mlakar e Luka Stor.João Virgínia; Thierry Correia, Diogo Leite, Diogo Queirós e Tomás Tavares; Florentino, Miguel Luís e Vítor Ferreira; Jota, Rafael Leão e Dany Mota.- Pela frente nesta partida a disputar no Estoril estará uma equipa eslovena a viver um momento interessante, já que não perdeu nenhum dos últimos cinco encontros, entre os quais dois empates ante equipas de boa valia como a França e a Inglaterra.- Com um encontro a 'doer' diante da Noruega na próxima terça-feira, a equipa de Sub-21 de Portugal enfrenta esta tarde a congénere da Eslovénia, num encontro de preparação no qual Rui Jorge deverá aproveitar para fazer vários testes tendo em vista esse duelo que poderá assume contornos decisivos.