Portugal qualifica-se para o Europeu sub-21 no 'sofá'

Portugal garantiu esta segunda-feira a qualificação para o Campeonato da Europa Sub-21 sem jogar. A equipa de Rui Jorge acabou favorecida pela derrota de hoje da Grécia, que foi derrotado por claros 3-0 pelo Chipre, na qualificação para o Europeu da categoria.Desta feita, os lusos carimbaram o passaporte para a fase final da prova do próximo ano antes do jogo de terça-feira, no terreno do Liechtenstein.Neste momento, a Seleção Sub-21 soma sete vitórias e um empate nos oito encontros disputados, o que se traduz em 22 pontos amealhados no grupo D, contra os agora 17 da Grécia, a segunda classificada.Portugal procura o primeiro título na categoria depois de alcançar três segundos lugares: em 1994, 2015 e 2021.