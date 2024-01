Portugal vai defrontar Ilhas Faroé e Croácia no Algarve

A Federação revelou esta quinta-feira que os próximos jogos de qualificação de Portugal para o Europeu de sub-21, diante das Ilhas Faroé e a Croácia, nos dias 21 e 26 de março, vão ter lugar em Faro, no Estádio São Luís.A Seleção Nacional lidera o Grupo G, com 12 pontos em cinco jogos. Segue-se a Grécia, com 11 pontos em seis encontros e a Croácia, com 10 pontos em quatro partidas. As Ilhas Faroé ocupam a quarta posição, com sete pontos em cinco jogos e Andorra é quinta classificada, com três pontos em seis partidas, os mesmos da Bielorrússia, última classificada, que já disputou oito encontros.