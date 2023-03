Rui Jorge: «Concordo que tivemos momentos brilhantes na primeira parte»

Rui Jorge, selecionador de Portugal, analisou a vitória da seleção sub-21 sobre a Roménia (0-2), no particular realizado esta sexta-feira em Bucareste."Concordo que tivemos momentos brilhantes na primeira parte, mesmo muito bons. Fizemos tudo o que queríamos para o jogo. Velocidade tremenda na circulação de bola, profundidade para a baliza adversária, tudo nos momentos certos. É muito isso que queremos para o nosso jogo. Na segunda parte, não foi fácil manter o jogo equilibrado. Acredito que podíamos ter feito mais qualquer coisa. Houve um momento em que a bola andava de um lado para o outro. Apesar de [os romenos] não terem criado grandes oportunidades, não quero isso com um resultado em 2-0. Ainda assim, não deixámos de ter bons momentos, criar duas situações", começou por dizer Rui Jorge, apontando já ao encontro seguinte."O próximo desafio é com a Noruega, uma seleção com um nível de jogo muito bom, muito idêntico ao nosso na forma de pensar o jogo. Tem muito bons executantes técnicos, vai ser um desafio muito interessante. Vão criar-nos outras dificuldades que hoje não tivemos. Espero um estádio com muita gente para um ótimo jogo", frisou.