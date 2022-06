Rui Jorge e a goleada ao Liechtenstein: «Não há muita análise a fazer»

Rui Jorge, selecionador de Portugal, abordou as incidências da goleada dos sub-21 ao Liechtenstein, por 9-0, sendo franco sobre o que se passou em campo contra o frágil adversário"Não há muita análise a fazer a este tipo de jogos. Há um claro domínio de um grupo de jogadores, que é muito superior ao outro. O mais importante em jogos destas características é o respeito que temos de ter pelo adversário. Acho que o fomos tendo do primeiro ao último minuto e isso deixa-me muito satisfeito. Digo muitas vezes que este é um grupo com muita qualidade. Alguns jogadores têm tido menos oportunidades que outros, mas todos têm qualidade para estarem neste espaço", frisou, abordando também a qualidade da geração de que dispõe."Peço cuidado quando se fala nos sub-21 e em geração, até porque acumulamos quatro gerações, pelo menos. Falar numa geração quando temos quatro anos connosco não sei se fará muito sentido. Temos jogadores com diversas idades e todos formam um grupo e uma equipa. Todos eles percebem o nosso estilo, tentam jogá-lo e têm-no conseguido. Essa história das gerações é um bocadinho indiferente. Temos é de encontrar um grupo de jogadores, sejam do mesmo ano, sejam de dois ou três anos diferentes, e colocá-los em conjunto a praticar bom futebol e a dignificar o país por este mundo fora", acrescentou Rui Jorge."É a terceira vez que viemos ao Liechtenstein. Jogar aqui é jogar em casa. É normal. Não tenho dúvida nenhuma. Gostamos de jogar aqui e ficamos satisfeitos por dar alegrias aos adeptos, porque, sem dúvida, isto é muito importante para eles e nós sentimos isso".