Rui Jorge: «Encarámos o jogo com seriedade e o avolumar do resultado surgiu de forma natural»

Rui Jorge mostrou-se agradado com o comportamento dos seus jogadores, após a goleada história sobre o Liechtenstein, apesar da qualidade de execução ter baixado no segundo tempo.





"Exibição séria e de qualidade? Foi um bom resumo do que se passou contra uma equipa que não é claramente da realidade dos Sub-21, mas temos de perceber a dificuldade que estes países têm. Temos de dar o nosso contributo para que melhorem e fizemo-lo da melhor maneira. Encarámos o jogo com seriedade e o avolumar do resultado foi acontecendo de forma natural. Mantivemos a postura. A qualidade de execução não foi a mesma na 2.ª parte, mas o comportamento dos jogadores foi muito bom", começou por dizer o selecionador nacional de Sub-21, na flash-interview, ao Canal 11."O espaço [no meio-campo adversário] era pouco e daí referir que da 1.ª para a 2.ª parte a qualidade mudou. A execução e alguns passes são difíceis e têm de ser bastante precisos. A execução não foi tão boa e quando o espaço é tão curto sentimos isso no resultado. Tentámos fazê-lo de forma simples e isso é importante", frisou, olhando já ao jogo na Islândia, marcado para terça-feira."O próximo adversário em termos de qualidade é completamente difrerente. O jogo de hoje é aquele que sabemos que temos de fazer mas não representa a qualidade da Islândia. Tentámos colocar caras novas e terminámos com cinco jogadores de 2002. Vamos continuar a fazer o trabalho, preparando sempre o futuro e continuar assim", disse, deixando ainda uma palavra aos adeptos."Estávamos com saudades de jogar assim com publico. Mesmo a forma como vivem o futebol merecia uma palavra da minha parte. Jogadores sentiram-se bem num estádio repleto de público. Parabéns a todos e obrigado", finalizou.