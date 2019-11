Rui Jorge: «Equipas com ideias de jogo parecidas»

Rui Jorge, selecionador nacional de sub-21, fez a antevisão do duelo com a Noruega e alertou para o facto de o adversário não jogar ao típico estilo dos nórdicos, parecendo-se mais com o futebol praticado por Portugal. "São equipas com ideias de jogo parecidas e com qualidade técnica. O estereótipo das equipas norueguesas é serem um bocadinho mais físicas. Acredito que estejam a trabalhar de outra forma, com jogadores de perfis um pouco diferentes", resumiu.

Rui Jorge antecipou que a equipa portuguesa vai entrar em campo com vontade de dominar. "Por sistema, gostamos de assumir o jogo, de ter bola. Acredito que amanhã [hoje] vai passar-se isso, apesar de a Noruega ter jogadores bons tecnicamente, à semelhança do que se passa connosco. Acredito que nesse aspeto vamos conseguir ser superiores. É isso que vamos tentar fazer. Criar oportunidades e ser eficazes. Acho que vai ser um bonito jogo, com bons executantes de ambos os lados", frisou.

O facto de esta equipa variar entre dois sistemas de jogo também foi sublinhado. "É natural e faz parte do processo de crescimento deles. Para serem jogadores de alto nível, o sistema é algo com que devem lidar com naturalidade. A inteligência é que tem de estar presente. Temos atuado entre o 4x3x3 e o 4x4x2 losango. É importante termos pelo menos estas duas opções", rematou.



Nuno Tavares e Gedson disponíveis



A Seleção treinou ontem no relvado do Maryenlist Stadion, local do jogo de hoje, para se adaptar ao recinto. Os 23 convocados trabalharam sem qualquer limitação, o que significa que Nuno Tavares e Gedson estão a 100 por cento e podem jogar, se Rui Jorge assim o entender. Recorde-se que o defesa esteve com gripe durante este estágio, enquanto o médio saiu tocado do particular com a Eslovénia. Os dois jogadores já tinham voltado a treinar ainda em Portugal, embora condicionados, mas nos últimos dias trabalharam sem limitações.